LEMMIKU TOP20 Üliharuldast tõugu kass, kes sattus varjupaika väga jahmataval põhjusel

Kõik teavad, et koer on inimese parim sõber, aga kuidas ta seda ikkagi välja näitab? Kuldse retriiveri omanik avaldas oma Instagrami lehel koos videoga põneva fakti, et kui koer kogu oma keha raskusega sinu peale toetub, võid kindel olla, et ta on sinusse väga kiindunud. Olulisi märke on aga veelgi – loe pikemalt artiklist!

Lemmikloomade kiibistamine on väga oluline, sest selle abil saavad varjupaiga töötajad leitud loomade tausta kiiresti kontrollida. Sfinksi tõugu kass Molli kiip aga paljastas loomapäästjatele tänavu suvel kurva tõsiasja, et erilise välimusega tõukass ei olnud oma pere poolt hüljatud mitte ühel, vaid koguni kahel korral. «Viimasel ajal on tõukasside hülgamisi väga palju,» ütleb Cats Help MTÜ vabatahtlik.

Molli. Foto: Cats Help

Rajakaamera ees toimetavad metsloomad pakuvad Lemmiku lugejatele alati suurt huvi ja põnevust. Nii ka kaadrid ilvesest, kes rajakaamerast sugugi vaimustuses ei olnud ning sellega võitlema asus.