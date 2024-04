Varjupaika toodi üliharuldast tõugu kass. Põhjus oli jahmatav

Vaid pisut üle aasta vana kassike nimega Arbuus on Elf-i kass, mis on Eestis väga vähelevinud tõug. Kass meenutab välimuselt sfinksi, kuid need on siiski kaks erinevat tõugu. Elf on sfinksi ja Ameerika kaarduskõrvalise kassitõu ristand, kes on tuntud oma karvutu keha ja iseloomulike kaardus kõrvade poolest. Need säravate silmadega lihaselised kassid on väga seltskondlikud ja intelligentsed ning armastavad hüpata ja mängida, kirjutab The Spruce Pets. Tegu on väga uue tõuga, mis on eksisteerinud vähem kui 20 aastat.

«Ühel päeval jäi Arbuus haigeks ning selle asemel, et teda ravida, viisid omanikud ta Kohtla-Järve varjupaika. Kahjuks aga Ida-Virumaal ei ole kõigi haiguste diagnoosimiseks piisavalt võimalusi ning nii pöördus varjupaik meie poole, et kiisule abi saada,» kirjeldavad Cats Help MTÜ vabatahtlikud Arbuusi nukrat olukorda.

Arbuus toimetati kiiresti Haabersti loomakliinikusse, et selgitada välja, mis teda vaevab. Foto: CATS help / Facebook

Arbuus toimetati kiiresti Haabersti loomakliinikusse, kus selgus, et kassil on fermentatiivne kõhunäärme alatalitsus. See tähendab, et kõhunääre ei tooda fermente, mis on seedimisele on vajalikud. Erinevad uuringud, diagnoosi saamine ning ravimid läksid MTÜ-le juba maksma 900 eurot.

«Ka meil oli valik nagu kassi omanikel. Valik jätta kiisu abita, jätta kiisu kannatama, kuni ainus valik oleks ta magama panna. Me otsustasime aidata, sest see ongi see, mis me teeme. Me tuleme appi hädas nurrikutele ning püüame neile kinkida uue võimaluse siin elus,» ütlevad niigi ülekoormatud MTÜ vabatahtlikud, paludes väga heade inimeste abi Arbuusi raviarve tasumisel.

Arbuus kosub nüüd edasi hoiukodus ja vabatahtlike sõnul läheb tal üha paremini.

Annetada saab: CATS HELP MTÜ SWED: EE742200221071322431 SEB: EE091010220291056222 LHV: EE767700771005347958 Selgitus: Arbuus Link otse annetama 900 0020 – kõne hind 5 € 900 0001 – kõne hind 10 € 900 0021 – kõne hind 25 €