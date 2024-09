JAHMATAV LEID Pärnumaal jäi rajakaamera ette põder, kelle sarvega oli juhtunud midagi väga õõvastavat

Nimelt on rajakaamera fotolt näha, et põdrapulli sarv on silmakoopasse kasvanud ja see on hävitanud tema parema silma.

Eesti Jahimeeste Selts palus nähtut kommenteerida tuntud põdrauurijal Jüri Tõnissonil, kes selgitas, kuidas selline asi võimalik on.

Tõnissoni sõnul on tegu noore, umbes kolmeaastase põdrapulliga, kelle sarved pole paraku kasvuajast täit kasu lõiganud. «Noor pull ja tema rikkumata vasak sarvepool paistavad ea kohta igati korralikud – värske talikarv ja ninamik hästi tumedad, pikk pudeljas ripik kurgu all on muljetavaldav, kuigi kere tagapool küll veel kergevõitu. Vanemad pullid oleksid tema kõrval massiivsemad ja laiema kurguehtega,» teadis Tõnisson öelda.

Vaata fotot:

Tahkurannas on põdral sarv kasvanud silma sisse. Foto: Tahkuranna jahiseltsi rajakaamera / Eesti Jahimeeste Selts

Põdrauurija sõnul on selline õõvastav olukord tingitud sarvevigastusest. «Kasvuaja keskpaiku, võib-olla juunis, on parem sarvepool ja võib-olla ka külg saanud vigastada. Veel pehme sarve harud hakkasid kasvama esialgse, haardumiseks sobivama suunaga põiki, alumine aga kaardus silma suunas ja rikkus pärale jõudes kogu «optika» – nii läätse kui silmamuna. Pullile võis ja võib see olla siiani paras piin,» tõdes Tõnisson.

Kuigi kaamerapilt kõike ei näita, tundub põder Tõnissoni hinnangul muidu hea tervise juures olevat, kurtumust ega sepsist ei paista.

Eksperdi sõnul on sarvevigastused põtrade seas tegelikult üsna levinud, kuid harva sedavõrd tõsise loomuga. «Sarv on surnud luukude, mille murrud väldivad pullide endi tõsisemaid vigastusi. Sarvedel loomulikku või vigastuse tõttu harude või koguni sarve enda käändumist (nt tüviku murru puhul) on sügisestel põdrapäevadel (põtrade biomaterjali kogumistel – toim) ikka nähtud, kuid sellist silmatorkavat sarveharu siiani mitte,» oli Tõnisson haruldases leius kindel.

Loe pikemalt Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehelt.