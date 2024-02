HARULDANE VIDEO ⟩ Harjumaal jäi kaamera ette elumaja läheduses saaki murdev ilves

Harjumaal elav Ülle sattus oma perega peale haruldasele vaatepildile. Naine rääkis, et neil on aia taga aasal igasuguseid loomi liikunud ja söömas käivad kitsed on üsna sagedased, aga ilvest pole neil seni veel õnnestunud näha.

Videolõikudel on näha, kui ilves on kitse maha murdnud ning tassib oma saaki varjulisemasse kohta, et sellega maiustada. Ülle sõnul olid enne ilvese jahipidamist needsamad kitsed heinamaal vähemalt pool tundi rahulikult söönud.

Perel on endal ka lemmikloomi, kes nüüd metsakiisu läheduse tõttu eriti valvsa silma all on. Seni pole pereema sõnul neil olnud aimugi, et ilvesed nii linna ja inimeste lähedal võivad toimetada. «Pidasime teda ikka paksu metsa loomaks,» arutles ta. «Nende arvukus on kasvanud, sest kitsede arvukus on ka tõusuteel.»

Ilvesed üldiselt inimese silma alla ei satu. Valgel ajal, kui inimesed metsas käivad, magab ilves tavaliselt mõnusat päevaund. Lihatoidulisele kiskjale on tavaliselt toiduks jänesed, kuid nad ei põlga ära ja suuremaid ja väiksemaid loomi. Ilvesed aktiveeruvad veebruaris-märtsis, kui hakkab kätte jõudma pulmade aeg.