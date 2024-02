ÕÕVASTAV LEID ⟩ Inimotsingute käigus avastati Raplamaal surnud ja hingevaakuvaid loomi täis laut

Eestimaa Loomakaitse Liidu postituses on kirjas, et lammaste suremise aeg oli erinev. «Oli värskemaid laipu ja oli selliseid, kellel juba nägu rottide poolt peast söödud. Loomadel puudus ligipääs joogiveele. Oli näha, et elus olid need isendid, kes pääsesid katkise veetoru juures oleva külmunud jääkamakani, mida siis lakkusid. Võime oletada, et teised suridki tõenäoliselt janusse.»

Kohale sõitnud loomapääste organisatsiooni vabatahtlik leidis eest tõelise tondilossi. Laut on väga suur ja sopiline. Sisuliselt igas ruumis vedelesid surnukehad, mõnes leidus veel ka elusaid lambaid ja kitsi.

PRIA registris on loomaomanikul ligi 1200 lammast ja 70 kitse.Loomakaitse liidule väitis omanik, et register on korda tegemata ja loomad olla huntide poolt maha murtud.

Kohale saabunud politsei kutsus sündmuskohale ka lauda ja loomade omaniku Karin Moisari. Saabunud naine oli vabatahtliku sõnul bravuurikas tujus ning põhjendas oma loomapiinamist elus toimuvate raskete aegadega.

«Naise suurim mure oli pigem see, et kogu seda lugu ei avalikustataks. Kui palusime meile kaasa anda need lambad, kes vaevu veel elus olid, et saaksime proovida nende elu päästa, naine keeldus,» kirjeldas liit.