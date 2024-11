SÜDANTLÕHESTAV Laste loomaaeda maha jäetud kotist leiti midagi väga jahmatavat

«Looma tooja lahkus joostes (tegevus on näha kaamerapildis), kellelegi midagi ütlemata,» kirjeldas loomaaed ootamatut sündmust Facebooki postituses .

«Me saame aru, et elus võib tulla ette olukordi, kui pole võimalik enam oma lemmiku eest hoolitseda. Samas ei saa me sellist salajast hülgamist kuidagi aktsepteerida. Me saame aidata kaasa mõelda ja pakkuda välja lahendusi, aga ainult siis, kui meiega võetakse ühendust ja kõneldakse oma murest,» lisas loomaaed.