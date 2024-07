Varjupaika toodi imearmas tõukass, kelle kiipi kontrollides selgus midagi šokeerivat

Mõne päeva eest sai Cats Help abipalve, et sfinks Molli on kohe-kohe üleliigseks jäämas, kuna ees ootab kolimine. «Asjaga oli ülikiire. Kuhu siis kolitakse, et kassi kaasa võtta ei saa, ei täpsustatud.»

Kassi enda hoole alla võtnud Cats Help käis Molliga Haabersti loomakliinikus, kus selgus, et kassil on ka mitmeid terviseprobleeme, nende seas äge põletik ning vajab antibiootikumiravi. Samuti on tal üks kassidele iseloomulik viirushaigus, mis on ravitav, aga mille ravi võtab aega. «Selgusetu on, kuidas pere ei märganud, et kass on neil haige,» küsib MTÜ vabatahtlik nõutult.