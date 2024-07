EHMATAV VAATEPILT Kassiomanik tegi kohviku külastajate silme all midagi väga šokeerivat

Cats Help MTÜ esindaja sõnul on see üks võikamaid hülgamise juhtumeid, millega nad on kokku puutunud. «Nimelt oli tulnud üks naisterahvas kohalikku kohvikusse ning pannud siis kassid sinna terrassile, lõõmava päikese kätte, öelnud kõrvalolevatele einestajatele, et temal on nendest kassidest kõriauguni, ning lahkus,» kirjutatakse ühismeedias.