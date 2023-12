TOP 20 ⟩ Südamlikud kohtumised ja õõvastavad leiud: need loomalood köitsid tänavu enim tähelepanu

Nii nagu ka möödunud aastal, said tänavu enim tähelepanu metsloomadega seotud uskumatud ja koduloomadega seotud traagilised juhtumised.

«Esmalt arvati, et koer on juba surnud, sest mingit vastupanu ta ei osutanud. Ka teised autojuhid andsid märku, et juht pidama jääks ning lõpuks masin peatuski. Uskumatu, aga raskelt vigastatud koer tõusis püsti ja suutis seista ilma kõrvalise abita mõnda aega isegi omal jalgel,» kirjeldas olukorda loomapäästja Heiki Valner.