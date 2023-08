KOHUTAV! ⟩ Koer lohises Harjumaal kilomeetreid auto taga, kuid see, mis edasi juhtus, jahmatas kõiki

«Esmalt arvati, et koer on juba surnud, sest mingit vastupanu ta ei osutanud. Ka teised autojuhid andsid märku, et juht pidama jääks ning lõpuks masin peatuski. Uskumatu, aga raskelt vigastatud koer tõusis püsti ja suutis seista ilma kõrvalise abita mõnda aega isegi omal jalgeil,» kirjutas loomapäästja Heiki Valner Loomaveebis.

Juht põgenes

Häirivast vaatepildist ja võimalikust loomapiinamisest anti teada ka Häirekeskusele ning politseipatrull oli kohal loetud minutitega. Juht koos oma koeraga oli paraku juba lahkunud kuid politseinikud leidsid nad naaberkülast üles. Taluhoovis juhatas vererada kuurini ja seal õnnetu koer jõuetult lebaski.

Pererahva sõnul tulevat kohalik loomaarst kella seitsme paiku vigastusi üle vaatama. See jutt aga politseiametnikele ei sobinud, sest koer vajas abi kohe. Politseinikud tõstsid seepeale Valneri sõnul aga hoopis ise koera oma operatiivsõidukisse ja viisid ta Loomade Kiirabi Kliinikusse Mustamäel. «Müts maha ja seda ei juhtu juba iga päev ning see koerake jääb neile oma elunatukese eest nüüd küll korralikult võlgu, sest ega see kohalik veterinaar peale surmasüsti vast midagi pakkuda poleks suutnud,» lisas Valner.

Arstidki vaatepildist šokis