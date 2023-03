Koeraomanik kutsus loomakaitsjad appi, kuid kohapeale minnes avastati midagi ootamatult võigast

«Papa Reks sõitis Valga varjupaika ja me siiralt palume, et vaadake teda seal ja pakkuge kodu. Ta on imearmas 5-aastane heasüdamlik karu, kes ei tohiks sinna kauaks jääda. Meil pole lihtsalt ruumi ja võimalust mahutada kõiki koeri, kes abi vajavad,» sõnasid loomakaitsjad.