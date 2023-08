KES TA ON? ⟩ Loomaaed 22aastasest asukast: enamik külastajaid ei pane teda vist tähelegi

Rohepärdik elutseb Etioopias, Sudaanis ja Djiboutis. Kõige aktiivsem on ta hommikul ja varajasel õhtupoolikul. Enamiku päevast viibib ta maapinnal, et süüa, kuid öösel magab puu otsas. Ta sööb peamiselt puuvilju, köögivilju ja mõnikord ka väikeseid imetajad, putukaid ja linde.

Rohepärdikud on suhteliselt pikaealised ahvid ning loomaaias võivad elada isegi kuni 32aasaseks. Vabas looduses elavad nad keskmiselt 17aastaseks. Mõned uuringud on näidanud, et vananedes tekivad rohepärdikutel Alzheimeri tõve sarnased haigusseisundid nagu inimestel.