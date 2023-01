EHMATAV AVASTUS ⟩ Matkajad sattusid Hiiumaa metsas tõeliselt õõvastava leiu otsa

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra seevastu sõnas, et amet on korduvalt jahimeestega ühendust võtnud ning selgitanud, et kuigi seadust sellise tegevusega ei rikuta, siis on tegemist jahieetika küsimusega. «Mets on ikkagi avalik ruum,» ütles Vakra ning andis soovituse raiped maha matta.