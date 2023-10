«Maja ligiduses asub metssigade peibutussöödakoht, mille poole koer minu juurest suundus. Telefoni tuli pilt rajakaamerast, kus koer ja hunt on seal. See tõmbas selja päris märjaks, kartsin alguses, et hunt ründab äkki mu koera. Liikusin ise ruttu sinna, aga seal polnud enam kedagi. Tagasi jõudes nägin, et koer on juba kodus, ilus ja terve,» selgitas jahimees Siim Suitsmart Eesi Jahimeeste Seltsile, kes jagas videot ka oma YouTube'i kanalil. Vaata seda siit: