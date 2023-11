Varjupaigast kassi võtnud naine: mõtlesime heateo teha, aga ootamatult juhtus hoopis nii, et...

Varjupaigast kassi võtmisega Anne perel eelarvamusi ja hirme ei olnud. «Kuna üks meie pereliige on eakas, otsisime täiskasvanud ja rahulikku kassi, kes väga ei parkuuriks,» räägib ta. «Pesaleidja kodulehel on kassipildid ja -videod koos asjalike iseloomustustega juba olemas, mis lihtsustas valiku tegemist.»

«Varjupaigast kassi võttes mõtlesime, et teeme heateo ühele õnnetule hingele, aga praegu tundub, et hoopis tema tuli meid oma südamlikkusega päästma,» sõnab Anne heldinult. «Lumene on nagu kaunis õis, kes on alles avanemas. On mida oodata ja aega selleks on tal nii palju kui ise vajab.»