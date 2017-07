Lustakas video: uudishimulik põdravasikas tegi golfimängijal tallad tuliseks

Rootslane Chister Sjögren oli tulnud sõpradega golfi mängima, kui jäi silma põdravasikale, kes alguses ettevaatlikult mehele ligines, aga nähes, et mees punuma pistab, järgnes talle.

Samal ajal kui mees looma eest joostes puude vahel haake teeb, on kuulda, kuidas tema mängukaaslased naeru pugistavad. Sjögreni sõber Tony Swahn, kes lustaka video ka jäädvustas, sõnas väljaandele The Local, et videot on Rootsis väga palju vaadatud ning see kiiresti levinud.

Õnneks lõppes kõik hästi ja loom jalutas lihtsalt minema, kui sai arvatavasti aru, et keegi temaga mängida ei soovi.

