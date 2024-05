NUNNU VIDEO Miljonär Raivo Heina koerad tegid midagi nii südamlikku, et see ei jäta kedagi külmaks

Seda, kui suurt rõõmu võib üks koer oma peremehe koju saabumise üle tunda, teab ilmselt iga koeraomanik. «Oled sa kunagi näinud tingimusteta ja siirast armastust? Ma kohe näitan sulle!» ütleb Hein 6. mail Instagrami postitatud videos. Ja rõõm on seda suurem, kui lahusolek on veninud pikemaks.

Raivo Heina lemmikuteks on kaks üliarmsat berni alpi karjakoera - 8-aastane Rollo (isane) ja 1-aastane Lumi (emane). Pärast kümnepäevast lahusolekut tervitasid koerad peremeest nii emotsionaalselt, et see ei jäta tõenäoliselt kedagi külmaks.