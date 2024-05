LEMMIKUGA REISILE Veterinaar annab nõu hirmunud kassi rahustamiseks

«Kui sinu kassil on mõõdukas või tõsine reisikartus, võib olla aeg aidata tal leida leevendust kassi rahustite abil. Kuigi ükski ravim ei ole kasside jaoks 100 protsenti ohutu, saab ainult loomaarst otsustada, kas sinu kass on piisavalt terve, et kasutada rahustit,» ütleb Katherine Pankratz , sertifitseeritud veterinaar. Pankratz märgib, et rahustid võivad mõjutada sinu kassi vererõhku, südame löögisagedust ja hingamissagedust sõltuvalt tema tervislikust seisundist ja reisi tüübist.

«Iga kiisu on erinev, seega paluge oma veterinaararstil soovitada mitte ainult parimat rahustit kassidele, vaid ka parimat võimalust oma kassi jaoks - võid olla üllatunud, kui saad teada, et su kiisu ei vaja üldse ravimeid.»

«Rahustamine on vaid üks osa reisi planeerimisest,» ütleb Pankratz. «Väga oluline on aidata oma kassi reisiks ette valmistada.».

Kassi rahustid toimivad, viies kassi uneseisundisse, et hoida teda rahulikuna pikematel reisidel - see on kasulik vahend mõõdukate ja raskete reisikartuse juhtumite puhul. Erinevalt ärevusevastastest ravimitest ei ole rahustid suunatud negatiivsetele, hirmu tekitavatele emotsioonidele, mida kiisu kogeb. Kuigi ärevusevastastel ravimitel võib olla rahustav komponent, võivad need olla kasulikuks toimetulekuvahendiks kassidele, kellel on väike või mõõdukas ärevus.