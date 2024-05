Uskumatult kurb: 8 aastat tagasi kodu leidnud kass sattus tagasi varjupaika

Varsti leidis Pinto koos sõbranna Kiisikuga kodu ja kõik oli idülliline. Kuni 2 ja pool aastat hiljem teatas pere kurbusega, et töö tõttu kolivad Aasiasse ning kuigi plaanisid kassid kaasa võtta, siis paberimajandus ja kasside kaasa võtmine on kordades keerulisem kui arvatud. Nii pidid Pinto ja Kiisik leidma uue kodu.

Selle nad ka leidsid ning esialgu oli kõik taas idülliline. Kuniks Kiisik haiguse tagajärjel kiisudemaale lahkus ning Pinto elu võttis ootamatu pöörde.

Asjaolud on vabatahtlike sõnul segased, kuid ühel hetkel võeti nendega ühendust ühest loomakliinikust, ning teatati, et Pinto on nende juurde sattunud. Omanikuga suheldes said vabatahtlikud teada, et Pinto olevat juba nii kaua kadunud, et arvati, et ta on ammu surnud…

Kaks korda kodu kaotanud Pinto on nüüdseks aga murtud, räsitud ja üldse mitte tema ise. Õnneks on paari päevaga Pinto juba nii palju kohanenud, et on taas valmis vastu võtma meie paitusi ning vabatahtlikud loodavad, et varsti on tedagi õnn veel ees ootamas.

Kui tahaksid olla see, kes Pintole näitab, et tõeline õnn ja armastus on päriselt olemas, siis anna endast märku aadressil info@kassideturvakodu.ee.