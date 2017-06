Lustakas video: iga kord, kui on aeg õuest koju minna, poeb kaval koer peitu

Poppy perenaine Lisa Brownson postitas hiljuti oma Facebooki kontole video hiljutisest pargiskäigust, mis Poppy meelest jäi ilmselgelt liiga lühikeseks ning ta otsustas end lihtsalt ära peita.

«Ta arvab, et ma ei näe teda. Kuhu parki me ka ei läheks, teeb ta seda alati,» sõnas Brownson portaalile The Dodo.

Selling peitusemäng kestab perenaise sõnul tavaliselt 5-10 minutit. Harilikult tuleb Poppy oma peidukohast välja, kui Lisa teeskleb, et on loobunud koera otsimast ja hakkab kodu poole minema.