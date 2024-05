PÄEVAKÄPP 11-aastane kass ootab uut kodu juba 3 aastat

Adalbert tuli Pesaleidja varjupaika Narvast. Tee usalduseni inimeste suhtes on olnud käänuline, kuid mitte lootusetu. Alguses sisises Adalbert iga inimese peale, kes teda paitada proovis. Vaatamata sellele, et Adalbert veel inimese juurde vabatahtlikult ei jookse, laseb ta nüüd ennast uhkelt silitada mõne mänguasjaga.

Teiste kassidega meeldib talle koos lebada ja niisama ringi uurida. Samas vaatab Adalbert sihikindlalt ka juba inimesele otsa, sest teab sisimas, et ka temast saaks hea kaaslane.

Adalbert on kiibistatud, kastreeritud ning saanud korrapäraselt parasiitide vastast tõrjet.

Kui tundsid, et just sinu hinges on koht kaunile ja tagasihoidlikule Adalbertile, siis täida kiisusoovija ankeet.