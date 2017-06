Päevakäpp: ülisõbralik Täpike on pidanud juba kaks aastat kodu ootama

Ehkki Täpikese elus on olnud väga raskeid hetki, on ta õnnega koos, et elu viis teda kokku ka heade inimestega. Nüüdseks on kiisu suutnud usu inimestesse taastada ja näitab igal sammul, kui palju on tema pisikeses kassisüdames sõprust ja armastust.

Täpikese eluloo kurb osa leidis aset paar aastat tagasi, kui ta jäeti pahatahtlike üürnike poolt üksinda kümneks päevaks korterisse ilma toidu ja joogiveeta. Kui näuguvast loomast üürileandjale teatati ja viimane kohale läks, leidis ta nälginud ja mahajäetud kassi!

Valgel sõbralikul karvapallil polnud aimugi, miks tal ei olnud süüa ega puhast liivakasti ning miks ta pidi kogu aeg üksi olema ja kus olid ta paid? Kuid nüüd on see möödanik ja Täpike näitab iga päev, kui tore ja armastusväärne kass ta on. Kui pererahvas koju tuleb, on kiisuke alati tervitamas. Paituste küsimine on ka juba selge ja nurrumootori on hoiukodu ka ära parandanud!

Mida Täpike pelgab, on üksindus, kuid selle hirmuga võitlemiseks on tal lahendus - sulgpehme miisu poeb ööseks pererahvaga koos sängi, sest koos inimesega on julgem ja toredam ka.

Muidu on Täpike uudishimulik ja lustlik vurruline, kes proovib aeg-ajalt omal jõul avada kõiki sahtleid, kapiuksi, laekaid. Iial ei või teada, kus midagi põnevat peidus on. Sama innukalt nagu põnevusi, ootab Täpike oma ellu ka päris oma kodu.

Kui Täpike sinu sõdame kiiremini põksuma pani, siis saada talle kiri aadressil info@pesaleidja.ee

Kodu ootab ka kassipoiss Hans. Tema kohta saad lähemalt lugeda siit.