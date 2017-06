Päevakäpp: kassipoiss Hans küsib, kas tema jaoks on ka kusagil kodu

Praegu hoiukodus elava Hansu muret suurendab ka see, et tema õde Grete on oma päriskodu juba leidnud, aga Hansu tulevane kodu pole veel endast märku andnud.

Hansul on armas roosa ninanöps, pehmed valged käpaotsad ja maailma uudistav üliarmas pilk. Nurrumootor töötab täiesti eeskujulikult ja seda ka siis, kui Hans unenägusid vaatab või agaralt süüa nosib.

Pehmed käpakesed oskavad taga ajada nii hiirekesi kui ka paelajuppe ning inimese pehmet põske hellalt paitada.

Hans ootab sinu kirja aadressil: info@kassideturvakodu.ee

Kodu otsib ka kassike nimega Triks, kelle kohta saad lähemalt lugeda siit.