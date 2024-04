Pesaleidja uued hoolealused on tervisega kimpus: äsja saabunud kassi lõua alt avastati jube haav

Paraku avastas Pesaleidja töötaja ühel õhtul, et Roveri lõuaalune on verine ning see lõi kohe häirekella tööle. Kiire vaatluse põhjal selgus, et kassipoisil on lõua all korralik auk. Kuna tegemist on kurjemapoolse kiisuga, siis viidi ta kohe loomade kiirabisse veendumaks, et tegemist pole millegi väga hulluga.