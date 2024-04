Kassitüdrukut ootab ees keeruline operatsioon: üks organ tuleb eemaldada

Üks looma silmadest on trauma või ravimata jäetud viiruse tagajärjel tühjaks jooksnud ning vajab eemaldamist. Ravijuht Kelli Samberki sõnul tuleb protseduur kiiremas korras läbi viia, kuna selline murekoht on väga avatud infektsioonide ja viiruste kogumiseks.

Liisbell on maheda iseloomuga must-valge kassipreili, kes on inimeste suhtes veel väga kartlik. Kuna tegemist on veel noore loomaga (sündinud möödunud aasta suvel), on lootust, et ajapikku õpib ta inimesi usaldama ning harjub tubase eluga.