Pesaleidja hoolealune oli juba varjupaika jõudes tõsiselt haige, kuid asi läks veel hullemaks

Pesaleidja uus hoolealune Miikael oli varjupaika saabudes tõbine ning koheselt sai selgeks, et loomake vajab kiiresti kliinikuaega. Kassipoisi silmad jooksevad mäda, ühes silmas on väike punane moodustis ning nina paksult tatti täis.

Varjupaiga ravijuhi Kelli Samberki jaoks on murettekitav ka see, et Miikaeli leiukohast on veelgi kasse tulemas ning tõenäoliselt on Miikaeli seisund väike vihje sellele, milline võib teiste vurruliste seisund olla. Haigena varjupaika saabunud leiukassid vajavad kindlasti hematoloogilist vereproovi ning oma olekust tingituna ka respiratoorse paneeli saatmist Saksamaa laborisse. Seeläbi on võimalik välistada kõikvõimalikud viirused, mis võivad ravimata jätmisel tekitada kopsupõletikku või muid tõsiseid tüsistusi.