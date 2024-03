Kelsie ja Annabeth ootavad oma võimalust: kassipojad on seni vaid tänavaelu näinud

Hiljuti palus Pesaleidja MTÜ abi kassipoiss Miikaeli kliinikuvisiitide tasumisel. Muretseti veel sellepärast, et samast kohast, kust Miikael varjupaika jõudis, oli tulemas veel teisigi vurrulisi, kelle seisund pole tõenäoliselt samuti kiita. Täpselt nii juhtuski – järgmised kaks kassikest, Kelsie ja Annabeth, on veelgi õnnetumas olukorras kui Miikael.

Tegemist on hilissügisel sündinud kassikestega, kes on senise elu jooksul näinud vaid tänavaelu. Niisiis jõudsid loomad Pesaleidjasse tugeva nohu ja nõretavate silmadega. Arusaadavatel põhjustel ootab neid peagi ees kliinikuvisiit, et jõuda selgusele, mis haigus kassipreilisid kimbutab. Taas tuleb teha respiratoorsed paneelid, millest lähtudes pannakse loomadele peale õige ravi. Ikka selleks, et väljaravimata haigus ei areneks edasi kopsupõletikuks või millekski veelgi hullemaks.