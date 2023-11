MEELEOLUKAS GALERII ⟩ Lemmikloomad tööl: spanjel Otto aitab klientide silmanägemist kontrollida

Loe Müstikust pikemalt siit:

Müstik Foto: Erakogu

See siin on aga optikapoes töötav kokkespanjel Otto, kes aitab klientide silmanägemist kontrollida. Tööstaaži on tal juba üle kahe aasta. «Nii töökaaslased kui ka kliendid kutsuvad teda teraapiakoeraks. Eriti julgustav on ta lastele, kes tulevad nägemist kontrollima esimest korda,» kirjutab Heili.

Otto on leidnud endale nii töökaaslaste kui ka klientide seast palju sõpru ning temast tuntakse perenaise sõnul alati puudust, kui teda kaasas pole.

Optikapoes töötav kokkespanjel Otto, kes aitab klientide silmanägemist kontrollida. Foto: Erakogu

Jõusaal on koht, kus me tavaliselt pole harjunud koeri nägema. Šveitsi valge lambakoer Rahe aga just seal töötab ja tema ametnimetus on personaaltreeneri abi. Peremees Janar kirjeldab oma lemmikut väga värvikalt: «Olen Rahe, Tallinna kõige ihaldatum personaaltreeneri abi. Parim motivaator, kes on Maarjaamal iial eksisteerinud. Olen nagu Arnold Schwarzenegger, aga väheke karvasem ja kahtlemata nunnum.

On mul alles elu! Tunnistada väikeseid ja suuri jõusaalivõite! Minu ülesanne OMAKlubis on jälgida, kuidas inimesed sihipäraselt oma eesmärkide suunas liguvad ning kui tarvis, siis süstida neile lisa motivatsiooni.