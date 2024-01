5 PARIMAT ⟩ «Lemmik tööl» fotokonkursi võitjad on selgunud!

Viimase paari kuu jooksul oleme Lemmiku portaali lugejaid kutsunud jagama hetki sellest, kuidas neljajalgsed sõbrad neile tööpäeva jooksul seltsiks on. Nüüd on aeg välja kuulutada konkursi võidufotod.

Lemmik on järjepidevalt fotokonkursse korraldanud kaks aastat ning kuna «Lemmik tööl» on neist läbi aegade enim tähelepanu saanud, oli konkurents äärmiselt tihe.

«Lemmik tööl» fotokonkursi võitjad

2. 14-aastane must labrador Steffi , kes on perenaise Heleri Hankoga Pipedrive’i kontoris kaasas käinud juba esimesest töönädalast ehk pea 7 aastat (pool tema elust!).

«Vahel on mul tunne, et Steffi peab Pipedrive’i kontorit oma teiseks koduks– enamik meie Tallinna kontori kollektiivist tunneb-teab Steffit ja see on koht, kus soojad kallistused ja patsutused on garanteeritud,» kirjutas Heleri.