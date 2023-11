GALERII ⟩ Samojeed tundub olevat kõige populaarsem kontorikoer

Koeraomanik Merlyn-Mai jagas fotot samojeedipreili Karmast , kes on täiskohaga koerkolleeg riigi IT keskuses. «Karma käib iga päev tööl kaasas ja eks pikkade koosolekute peale tuleb vahest ka uni. Ega ei ole lihtne pakkuda avalikule sektorile keskseid arvutitöökoha-, serveri alustaristu ja mitmeid lisateenuseid,» kirjutas Merlyn-Mai.

Samojeedid töötavad rõõmsasti ka Jazz Pesulate kontoris. «Nemad on meie kontori heatujuspetsialistid Ice ja Mozzarella . Üheskoos oleme tööl tähistanud koerte sünnipäevasid, aga sellel aastal on lemmikud jäädvustatud ka Jazz Pesulad 20. juubeli fotoseinale,» kirjutas perenaine Kristiine .

Fotodest ei tasu end siiski eksitada lasta - tegelikult on samojeed väga aktiivne tõug ja vajab palju liikumist. Seda kinnitab kenneli Smiling Snowball omanik Kristiine Uspenski, kel on 15 aastat ja rohkem kui 20 pesakonna jagu kogemusi.

«Konkreetselt samojeedidest rääkides on väga oluline aru saada, et ta ei ole lihtsalt ilus sohvakoer ja ta peab oma aiast välja saama ikkagi rohkem kui vaid üks kord nädalavahetusel,» on ta Lemmiku portaalis avaldatud artiklis öelnud. Loe pikemalt: Kasvataja selgitab: kuidas leida oma unistuste tõukoer