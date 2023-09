Ainuüksi sel aastal on politsei poole pöördunud kümmekond inimest, kes on tõukoera kutsikat ostes petta saanud (loe SIIT ). Kuidas toimida nii, et sellist olukorda vältida, selgitab 15aastase kogemusega koerakasvataja ning kenneli Smiling Snowball omanik Kristiine Uspenski.

Aastakümnete jooksul on tõukoeranduses toimunud palju muutusi ja üks nendest on kindlasti viis, kuidas otsitakse ja leitakse tõukoera kutsikaid. Pole saladus, et osad inimesed on teinud kutsikatest tulusa äri, minetades seejuures igasuguse eetika. Küll aga on neil suurepärane ja sujuv müügijutt, mis võib hõlpsasti ära petta inimesed, kes ei ole tõukoerandusmaailmaga tuttavad. Kutsikad on ju imearmsad ja selle emotsiooni pinnalt on ei ole liiga keeruline inimesi tüssata.