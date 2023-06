ANDEKAS LEMMIK ⟩ Ainulaadse oskusega Eesti kass kogub TikTokis miljoneid vaatamisi

Tartus elav kass Müstik on üks tõeliselt andekas tegelane, kes oskab oma peremehe Mareku sõnul umbes 50–60 erinevat trikki, mida ta on alates viiendast elukuust järk-järgult omandanud. Müstiku tegemistel saab kasutajanime @MysticTheBengal alt silma peal hoida nii TikTokis, Instagramis kui ka YouTube'is.

«Müstik on energiline ja tark kass. Meeldib kasutada oma jooksuratast, teha trikke ja oleme ka harjutanud õues käimist, et korteri seinte vahelt eemale saada ja ümbrust avastada,» rääkis peremees Marek Lemmikule. Vaata videost, kuidas Müstik oma jooksuratast kasutab:

Ainuke kass maailmas, kes oskab elustada

Müstiku kõige erilisem omadus peremehe sõnul on aga see, et ta on ainuke kass maailmas, kes imiteerib elustamise südamemassaaži. Selle õppis kass selgeks üle nelja aasta tagasi. Video sellest, kuidas Müstik elustamist praktiseerib, on TikTokis kogunud tänaseks üle 3,7 miljoni vaatamise ja YouTube'is üle 74 000 vaatamise ning vaatajad on sellest vaimustuses. «Olen Müstiku üle endiselt uhke,» kirjutass peremees video juurde.