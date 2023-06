Hingelt noor: 15aastane kass Nero ei lase end vanusest segada

Nero jõudis oma pere juurde 2019. aastal ja seda mõneti ootamatult. «Peretuttav kirjutas, et tema sõbranna otsib kassile uut kodu. Otsustasime vaatama minna, aga üllatuseks kõndisime minema koos Nero ja tema varustusega,» rääkis kassi perenaine Eneli. Peetris elaval Nerol on eluaastaid juba üksjagu: 23. mail tähistas ta juba oma 15. sünnipäeva.

Nero on perenaise sõnul üpris lähedust otsiv pereliige. «Tavaliselt poeb teleka ees külje alla ja puhkab niisama olemisest. Kui keegi pereliikmetest köögis toimetab, siis Nero on tavaliselt see, kes tuletab meelde, et külmikus on veel viinereid, juustu ja hapukoort...» räägib ta. Samas on ka päevi, kus Nero eelistab olla üksi suures voodis kõht taevapoole ja lihtsalt puhata. Seda illustreerib hästi allolev foto.

Kass Nero oma tavapärases poosis. Foto: Eneli Maisa / erakogu

Hommikuti on kass aga üsna jutukas. «Kõigepealt räägib ta meile oma päevaplaanist ja seejärel suundub rõdule linde kokku lugema. Uudishimust Nerol samuti puudu ei jää. Oleme juba harjunud, et kui me poekottidega koju tuleme, siis Nero on platsis just selleks, et koti sisu üle inspekteerida, olles täitsa peadpidi kotis,» paljastas perenaine.

Nero iseloom ja vanus on perenaise sõnul nagu öö ja päev: see tähendab, et ta võib küll 15aastane olla, aga iseloom kipub jääma pubeka ikka. «Kui ta tähelepanu ei saa või tal igav on, hakkab pesurestilt pesu alla kiskuma ja mööda tube zoomima (kiiresti ringi jooksma - toim),» lisab Eneli.

Iseloomult on 15aastane Kass Nero perenaise sõnul ikka veel nooruslik. Foto: Eneli Maisa / erakogu

Nero silmapaistvamaks omaduseks ongi arvatavasti tema metsik uudishimu poekottide vastu. «Pole ühtegi poekotti, mille sisu ta ei oleks vaatamata jätnud,» ütleb perenaine. Seda naljakat harjumust illustreerivad hästi ka artikli päises olevad fotod sellest, kuidas Nero Lemmiku poolt saadetud PetCity kingikoti sisu uudistas.

Fotokonkursil paistis Nero silma sellega, et edendas tervislikke eluviise. «Nero on täis üllatusi. Ükspäev maitseb ta kaerahelbeputru, teine päev sööb salatilehte ja kui õhus on peekoni lõhna, siis lakub ja näksib ta ka tomatit,» rääkis perenaine sellest, kuidas konkursile saadetud foto sündis.