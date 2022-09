SUUR GALERII ⟩ «Minu lemmiku suvepuhkus»: vaata, kuidas Eestimaa lemmikud suvest viimast võtsid

Selleks, et fotokonkursil osaleda, tuli saata pilt aadressile lemmik@postimees.ee ning lisada lühike selgitus ja lemmiku kirjeldus. Suvine fotokonkurss on selleks korraks küll läbi, kuid peagi kuulutame välja uue ja põneva fotokonkursi, kus osalejate vahel samuti jagame välja auhindu.

«Tema jaoks on see esimene suvi ning siiani on ta nautinud seda igasuguste lillede ja taimede nuusutamisega meie jalutuskäikudel. Kuna koera omanikele meeldib väga Eestit avastada ilusate ilmadega, tuleb ta hea meelega ka reisidele kaasa,» kirjutab perenaine Triin. Kui väikesed käpakesed kõndimisest ära väsivad, on Finley alati rõõmsalt valmis omanike sülest vaadet nautima.