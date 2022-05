FOTOKONKURSI GALERII ⟩ Põnevad loomad ja linnud: eestlased tutvustavad oma pere lemmikloomi

Kass Kessu-Soolikas Foto: Erakogu

Kassiomanik Monica saatis pildi nüüdseks juba 11-kuusest Triibust, kes on pärit Viljandi loomade varjupaigast. «Kui varjupaiga töötaja kiisupoja meile üle andis, ütles ta: «Siin teie marakratt on!». Ja tõepoolest, suuremat marakratti pole meie pere veel näinud,» kirjutas ta.

Triibu Foto: Erakogu

Loomaomanik Anneli kirjutab oma lemmikust järgmiselt: «Meiega liitus 11. veebruaril uus kass. Tõupaberitega pärsia kass Fluffypurr Bysinka. Vanust küll 3,5 aastat, aga meil olnud natuke üle kuu aja.»

Pärsia kass Fluffypurr Bysinka Foto: Erakogu

4-aastane Austraaliast pärit Eddie on väga erilise saatusega lemmik. «Elukaaslasega Austraaliat avastades sattusime farmi, kus elas 7 koera ja nende hulgas meie sõber Eddie. Eddiel juhtus palju, näiteks kaotas ta juba 7-kuuselt ühe oma käpa ja oli 3 kuud koomas, aga sitke tükk, nagu ta meil on, õppis ta uuesti käima, nagu poleks nelja käppa kunagi vaja olnudki. Lisaks kõigele on ta veel vähemalt viis korda auto alla jäänud. Peale kõiki neid õnnetusi pakkusid farmerid, et kas me ei tahaks Eddiet enda hoole alla võtta, sest kardavad, et nii ta seal farmis veel otsa saab. Meilt kaks korda küsima ei pidanud,» kirjutas Eddie perenaine Laura, kelle peres elab Eddie nüüd juba 2 aastat, sellest Eestis 10 kuud.

«Tegemist on maailma kõige sõbralikuma koeraga, kes jagab julgelt kõigile musisid, aga kui aega saab, on ka tõsine lambatalitaja. Oleme poissi treeninud nii, et autod teda enam ei huvita ja kuulekus on parem kui varem. Eddiele meeldib hoolimata oma kolmest käpast palju joosta ja mängida, aga eks see ole tema tõu puhul tavaline, tegemist on eriti pehmo borderkolliga,» kirjutas Laura.

Borderkolli Eddie Foto: Erakogu

Loomaomanik Kristina kirjutab oma pere uusimast pereliikmest Miisust, kelle ta kahekuuselt metsa alt leidis ja päästis. «Ju oli üleliigne. Poputasin teda ja ravisin. Kuna ta oli imepisike ja väga haige, siis kartsin, et temast asja ei saa. Aga nüüd on kuud edasi läinud ja ta kasvas ilusaks ja toredaks kassipreiliks. Ta on nii memmekas kass – ainult süles ja kaisus elabki –, ju ta on tänulik, et sai hea kodu.»

Metsa alt päästetud Miisu. Foto: Erakogu

See siin on kass Fjodor, kes on 6-aastane krantside krantsim kass. «Fjodor on sõnakuulmatu tegelane, kelle meelistegevuseks on autokapottidele abstraktsete käpajälgedest kunsti jätmine. Keelatud tegevus pakub kiisule alati nalja,» jagab perenaine Marliis.

Kass Fjodor Foto: Erakogu

Loomaomanik Katrin saatis aga video oma peagi 2-aastaseks saavast lontkõrvast Bläkyst, kes on osav jalgpallur.

Loomaomanik Regiina saatis video oma lemmikutest Ottost ja Albertist, kelle vanus on teadmata.

Auhinnad kuulutame välja hiljemalt 1. mail. Ootame kõiki veel julgelt konkursist osa võtma!

