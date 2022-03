Erilise välimusega Aneti lugu: varjupaigast võib leida ka haruldase tõukassi

Perenaise sõnul osutus Anett valituks just seetõttu, et ta oli esimene kass, kes varjupaigas talle vastu jooksis ning see, et ta oli eelnevalt juba kellegi poolt broneeritud, samuti takistuseks ei saanud. «Me läksime Võru varjupaika nii, et me polnud ette teatanud, et tuleme. Kohapeal helistasime, et soovime tulla kasse vaatama. Natuke ootamist ja lasti meid tütrega sisse. Seal oli palju ilusaid kasse, kes ootasid/ootavad kodu. Ruumi sisse minnes tuli Anett meie lähedale. Otsisime just pikakarvalist kassi ja Anett sobis meie ootustele ja iseloomu poolest ka. Kuigi ta oli broneeritud, siis uuriti, kas see inimene ikka soovib kassi. Prooviti neli korda helistada, aga keegi ei võtnud vastu. Me siis kirjutasime paberitele alla ja nii ta meie omaks sai,» rääkis Kristiina.