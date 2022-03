VAHVA GALERII ⟩ Julge ja uudishimulik orav sättis end kortermaja rõdul sisse ja hakkas perelemmikuks

Kohev on Ilmar Tomuski pere juures käinud juba mitu aastat. «Ta käib meie rõdul pidevalt, kindlasti mitu korda päevas. Tõenäoliselt meelitavad teda pähklid, mida talle sinna paneme,» rääkis ta Lemmikule. Nime sai Kohev selle järgi, et mehe abikaasa hakkas temast sotsiaalmeediasse pilte postitama ning see oli esimene nimi, mis talle pähe turgatas ja samal ajal oravat kõige paremini iseloomustab.

Kuidas see kõik aga alguse sai? «Paar aastat tagasi panime tähele, et keegi käib söömas rõdukasti istutatud lilli. Olgu talinelgid või krüsanteemid, kõik läks kaubaks. Algul söödi ära pungad, siis õied, hiljem ka lehed ja varred. Hakkasime asja uurima ja peagi selgus, et see on orav,» selgitas majaperemees. Sel talvel istutas pere rõdukasti väiksed kuused, mille otsas Kohevale nüüd kõõluda meeldib.