FOTOKONKURSS ⟩ Lugejad jagavad südamlikke hetki: iga päev, mille veedan koos lemmikuga, on eriline

Lisa selgitus ja oma lemmiku lühikirjeldus ning saada need aadressil lemmik@postimees.ee. Pildid avaldame suures galeriis.

Mitmeid toredaid fotosid on lugejad meiega juba jaganud.

Koeraomanik Heidi jagas fotot seitse aasta tagusest ajast. «Mulle meenus üks aastate tagune armas ja eriline foto, kus meie Felix veel sündimata väikese peremehega sidet üritas luua. Ainult 3 nädalat oli veel oodata jäänud. Nüüd on sellest juba 7 aastat möödas ja sõprus nende kahe vahel on endiselt soe ja hooliv,» kirjutas ta.

Koeraomanik Pille-Riin saatis foto, kus on koos oma kalli lemmiku Donnaga. «Iga päev, mille veedan lemmikutega, on eriline. Nad kohe oskavad ka kõige hallimad päevad päikselisemaks muuta. Pilt on tehtud minu gümnaasiumi lõpetamise päeval ning fotograaf sai pildile nii armsa hetke. Väga tähtis päev ja eriline hetk. Ilma oma koera Donnata poleks ma praegu siin, kus parasjagu olen,» kirjutas ta.