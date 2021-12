Jõulude eel kutsusime lugejaid saatma fotokonkursile pilte oma neljajalgsest sõbrast, kes jõule ootas või midagi muud pühadehõngulist tegi. Koerapiltide kategooria võitjaks osutus korgi nimega Eric, kellega nüüd lähemalt tutvust teeme.

Eric on peaaegu 6-aastane vahva Prembroke'i Walesi korgi tõugu koerapoiss. Just see on tõug, mille on maailmakuulsaks teinud suur koeraarmastaja, Inglismaa kuninganna Elizabeth II. Oma esimese korgi Susani sai kuninganna juba 18-aastaselt ning alates sellest ajast tegeles ta nende aretamisega. Kuigi nüüdseks on ta otsustanud sellega lõpetada, pakuvad koerad kuningannale üksildastel aegadel endiselt väga suurt tuge (loe pikemalt siit).

Kuid Eric pole pärit otse kuningakojast. Tema tuleb hoopis Eestist, täpsemalt Asterslandi nimelisest kennelist, mille taga on Pärnumaal tegutsev pikaaegne korgide kasvataja Astrid Lundava. «Kolisime elukaaslasega 2015. aasta hilissügisel Peetrisse oma esimesse päris kodusse. Kuna oleme mõlemad suured koerafännid, oli koera võtmine meie jaoks asjade loomulik käik,» rääkis Ericu perenaine Riina Lemmikule.

Eric käib perega peaaegu kõikjal kaasas ja on väga vahva reisikaaslane. FOTO: Riina Kranich

Erinevate tõugude vahel valides jäigi silma Prembroke'i Walesi korgi ning nii pandigi end Astridi juurde järjekorda. Pembroke'i Walesi korgi on karjakoerte hulka kuuluv Walesist Pembrokeshire'ist pärinev koeratõug. Nad on aktiivsed, sportlikud ja intelligentsed koerad, keda kasutati algul lammaste, hobuste ja lehmade karjatamisel. Nende kasv on optimaalne karja ajamiseks, sest nad ei saa loomade kapjadega pihta. Praegu on nad valdavalt seltsi- ja sportkoerad.

«Kui olime oma soovi kinnitanud ja pannud ennast järjekorda, sündiski 2016. aasta veebruaris pesakond, mille üks kutsikas oli Eric. Kuna Eric oli ainuke ilma sabata ja sooblikarva kutsikas, välistasime alguses ta valikute hulgast. Pigem tundusid välimuse poolest efektsemad tumeda karvaga kutsikad,» meenutab Riina.

Eric oli pesakonna ainuke ilma sabata ja sooblikarva kutsikas.

Siiski olid elul nende jaoks jaoks teised plaanid – kohapeal kutsikatega tutvudes otsustati lõpuks ikkagi tema kasuks. «Ja võime öelda, et ei ole pidanud kindlasti kahetsema. Eric oli juba varakult väga asjalik ning õppis väga kiirelt selgeks puhtuse pidamise ning kuuletumise,» kiidab Riina.

Eric on perenaise sõnul ülimalt sõbralik ja inimlembene koer. FOTO: Riina Kranich

Praegune täiskasvanud Eric on perenaise sõnul ülimalt sõbralik ja inimlembene koer, kellele meeldib väga oma perega aega veeta. «Eric käib meiega peaaegu kõikjal kaasas ja ta on väga vahva reisikaaslane. Talle meeldib jalutada, eriti uutes kohtades, kõhu alt sügamine, söömine ning tema jaoks on väga tähtis, et tema pere oleks alati koos. Kutsikapõlves oleme temaga lõpetanud ka kutsikakooli ning ka näitustel käimine ei ole olnud tema jaoks tundmatu.»

Ericu tegemistel saab silma peal hoida ka Instagramis ja Facebookis, kus ta kannab nime Eric the Corgi.

Kuidas sündis jõulupilt?

«Konkursile saadetud foto sündis ühel meie järjekordsel jalutuskäigul Noblessneri sadamas. Plaanisime teha jõulupilte ning erinevates positsioonides pilte klöpsates tekkis ka see pilt,» avas Riina foto saamise tagamaid.

«Ma olen sel aastal hea poiss olnud, ausalt!» – koerte kategooria võidufoto. FOTO: Riina Kranich

Aitäh Petcity'le vahvate pakkide eest ning veelkord palju õnne Ericule ka Lemmiku toimetuse poolt! Kõikide konkursile saabunud fotodega tutvu siin.