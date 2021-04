Koerad aitavad kuninganna Elizabethil raskete aegadega toime tulla

Kuningannal on elu jooksul olnud palju koeri, lausa üle 30, ning kõik kas corgi või dorgi (taksi ja corgi segu) tõugu. Möödunud aasta lõpuks oli tal alles aga ainult üks koer –dorgi nimega Candy. Briti meediale teadaolevalt ei plaaninud kuninganna oma kõrge vanuse tõttu enam uusi koeri võtta, kuid see mõte läks vett vedama, kui ta tänavu veebruari lõpus kingituseks kaks imearmsat corgi kutsikat sai, kes said nimeks Fergus ja Muick.