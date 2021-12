Jõulude eel kutsusime lugejaid saatma fotokonkursile pilte oma neljajalgsest sõbrast, kes jõule ootas või midagi muud pühadehõngulist tegi. Väikeloomade kategooria võitjaks osutus imearmas rotipoiss Remy, kellega nüüd lähemalt tutvust teeme.

Remy on 1 aasta ja 7 kuu vanune rotihärra. Tegelikult on tal ka vend Emile. Neist mõlemast saabus fotokonkursile mitu fotot, kuid eriliselt silmapaistvaks osutus just see, kes poseeris Remy, pead kaunistamas armas imetilluke päkapikumüts.

Remy ja Emile on pärit Karvapalli kasvandusest. «Remy on meil paras varganägu. Kui vähegi õnnestub, siis lööb kohe kõigile söödavale hambad sisse – võtab käest, varastab teiselt rotilt, varastab laualt – ja tassib kusagile enda peidikusse peitu. Isegi, kui ta seda kõike tulevikus ei plaanigi süüa...» räägib Remy perenaine Piia.

Rotihärra Remy on perenaise sõnul paras vargapoiss. FOTO: Piia Vodja

Remy vargatembud õnneks vaid toiduga piirduvadki. Tema vend Emile armastab seevastu kõiksugu paberit kokku tassida. Iseloomult on nad mõlemad vennaga väga sõbralikud ja uudishimulikud. «Mind ei ole kumbki kordagi naksanud. Võõraste suhtes on nad muidugi algul natuke umbusklikud. Kui hommikul ärgata saab, siis ootavad nad puuris tagajalgadel, kõhud vastu puuri, et neid natuke päeva algatuseks nunnutataks ja ka midagi head põske poetataks,» kirjeldab perenaine.

Kui pere on kodust ära, veedavad vennad aega puuris, kuid muul ajal saavad väljas lahtiselt joosta. Tööpäevadel peavad nad tavaliselt aga õhtuni ootama, et puurist välja jooksma saada.

Rotipoistest vennad Remy ja Emile FOTO: Piia Vodja

Vaikne ja tark

«Rottide puhul on mulle suureks üllatuseks olnud see, kui vaiksed nad tegelikult on. Ei piiksu, ei tee häält. Inimkõrv lihtsalt ei kuule nende häält, ja puuri ka spetsiaalselt ei lammuta nii, et terve maja öösel kajab,» sõnab perenaine.

Remy on ka trikke õppinud. Kui nad umbes 5-kuuseks said, hakkas perenaine neile trikke õpetama: kutsumise peale kohale jooksmist, käe peale ronimist, läbi rõngaste hüppamist, palli tagasi toomist ... «Rotid on taiplikud ja kui omanikul tahtmist ning kannatust jagub, siis õpivad rotid igasugu trikke tegema. Trikkide õpetamine on muutnud meid väga lähedasteks.»

Kuidas sündis jõulupilt?

Väike päkapikk Remy, väikeloomade kategooria võidufoto. FOTO: Piia Vodja

Perenaine Piia avab jõulupildi sündimise tagamaad: «Enne eelmisi jõule, kui just rottidele trikke hakkasin õpetama, tekkis trikitamise ajal mõte teha rottidest kodus jõulupilte. Tehtud need mul saidki.

Nüüd enne jõule tekkis taas mõttevälgatus uued pildid meie uues jõulumeeleolus teha. Nukker reaalsus ka – tõenäoliselt on need meie rotipere viimased jõulud, sest nende eluiga kipub jääma nii kahe aasta kanti. Muidugi oleks tore jõuluime ka kolmandaid jõule koos tervitada.

«Tõenäoliselt on need meie rotipere viimased jõulud.»

Peab mainima, et rottidele väga meeldivad jõulukarrad ja kuuseehted. Pilte tehes tekkis ootamatult ka idee panna rottidele naljaviluks päkapikumütsid pähe. See tillukeste mütside pähe saamine oli päris keeruline. Esmalt mütsid saada ja siis lõpuks see, et need rottidel ka peas püsiksid. Sai siis lõpuks kummid külge õmmelda, et mütsid ikka paigal püsiksid. Nii need «päkapikud» meil diivanil ringi lippasidki. Eks see pildistamine niisama lapsiku rõõmsa õhina ja mänguga pooleks meil käiski.

Enda auhinda jagab Remy muidugi sõbralikult oma venna Emile'iga.»

Rotipoiss Remy sai Petcity poolt kokku pandud vinge jõulupaki kätte. FOTO: Piia Vodja

Aitäh Petcity'le vahvate pakkide eest ning palju õnne Remy'le ja Emile'ile ka Lemmiku toimetuse poolt! Kõikide konkursile saabunud fotodega tutvu siin.