Esimene kuu uues kodus: loe, kuidas läheb Mustvee kutsikavabrikust päästetud koertel

Toas on Masha endiselt veel pigem vaikne ja uje, aga enesekindlust tuleb iga päevaga juurde. Kui uneaeg on käes ja ma olen ennast arvuti taha unustanud, siis annab mulle häälekalt märku, et aeg on magama minna ja hüppab esimesena voodisse.» – Evelin

«Meie koerake Luuna-Lyysi on meiega olnud praeguseks peaaegu kuu. Esimesed kaks nädalat oli kutsu väga arg ning käis ja piilus olukorda ja inimesi pigem distantsilt. Iga heli ja liigutus ehmatas ning pani värisema. Praegu on tal veel hirm uute inimeste ja häälte ees ning pisut hirmutavad on ka püsti seisvad inimesed, kuid siiski otsib juba ise palju rohkem kontakti ning uudistab toas ringi.

Lastega on ka nüüdseks juba väga palju julgem kui varem, tihtipeale jagab ka neile oma musisid. Õues jalutamist, autosõitu naudib meeletult ning on ka väljas palju julgem ning mängulisem kui toas. Arutasime elukaaslasega paar õhtut tagasi, et kuigi meil koeravõtmise plaan oli ammu, siis ilmselt just nii pidigi minema, et pidimegi ootama oma Luuna-Lyysit. Nõustusime mõlemad, et kordagi pole selle kuu aja jooksul tekkinud tunnet või mõtet, et kas see koera võtmise otsus oli ikka õige.» – Egle