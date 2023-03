Mõte ühele koerakesele hoiukodu pakkuda sündis sellest, et tegu oli Malta bichoni laadsete koertega. Olin juba aastaid mänginud koera võtmise mõttega, aga kuna elukaaslane on osade loomakarvade suhtes allergiline, pidin teemasse suhtuma suure ettevaatlikkusega. Arstide sõnul pole sada protsenti allergiavabasid tõuge olemas, kuid on siiski mõned tõud, näiteks sellised, kel puudub aluskarv, kes võivad ka allergikule sobida. Need tõud on näiteks puudel, Eestis väga populaarne Yorkshire’i terjer ning ka Malta bichon. Nii pöördusingi Varjupaikade MTÜ poole esialgu veidralt kõlava sooviga koeraomanikuks olemist proovida, et selgitada välja, kuidas koer allergiaga sobib. Selgus, et hoiukoduks hakkamine ongi selleks suurepärane võimalus.