Minu hoole alla sattus imearmas koerake, kelle ristisin Nööbiks. Tõtt-öelda sündis minu otsus ühele päästetud koerale hoiukodu pakkuda veel enne seda, kui meedias olid avaldatud videod sellest, millistes tingimustes koerakesed elasid. Tänaseks on neid muidugi näinud paljud: pisikesed pulstunud tuustid jooksmas ringi prügihunnikute vahel mööda väljaheidetega kaetud põrandat. Hiljem selgus, et osad koertest elasid ka keldris ning õue värsket õhku hingama said need koerad ilmselt väga harva, kui üldse.