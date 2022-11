KURIOOSUM ⟩ Kõige koledama koera otsijad hädas: esitatud kandidaadid on liiga ilusad!

Briti fotograafiaettevõte on käsile võtnud parajalt omapärase projekti. Nimelt püüavad nad üles leida kõige koledamad briti koerad, et pakkuda neile professionaalse koerte juuksuri poolt võimalust «imeliseks muutumiseks» ning efektseteks enne ja pärast fotodeks.

Ülesanne on aga osutunud oodatust raskemaks, sest piisavalt koledaid koeri ei olegi nii lihtne leida, vahendab väljaanne The Mirror .

«Me oleme pidanud inimesi paluma, et nad saadaksid meile oma lemmiku foto ainult juhul, kui nad tõepoolest arvavad, et nende koer on kõige koledam kogu riigis,» ütles konkursi peakorraldaja Matt Dahan, et otsitakse seesuguseid isendeid, keda on «lausa valus vaadata».