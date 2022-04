FOTOKONKURSI GALERII ⟩ Põnevad loomad ja linnud: eestlased tutvustavad oma pere lemmikloomi

Hulk vahvaid fotosid lemmikutest, kellest üks on armasam kui teine, on meile juba laekunud. Täname kõiki loomaomanikke, kes on meiega oma lemmiku lugu jaganud. Nendele saad pilgu heita allolevas suures galeriis! (PS! Galeriid täiendame jooksvalt.)

Mõned lemmikud paistavad teiste seast aga eriti silma oma erilise välimuse poolest. Näiteks see siin on umbes 7-kuune karvutu merisiga Bandito Hippolito, kelle pildi saatis Lemmikule loomaomanik Kaire.

Bandito Hippolito Foto: Erakogu

Lisaks Bandito Hippolitole elab Kaire peres veel mitu teistki looma. Näiteks see siin on varsti 4-aastaseks saav Aafrika hiidtigu Kädi-Tiugu-Musimbwa.

Aafrika hiidtigu Kädi-Tiugu-Musimbwa Foto: Erakogu

Loomaomanik Kristi aga saatis meile foto 7-kuusest habeagaamist Mojii'st, kellele meeldib sooja käes lesida ja maiustada ussikestega.

Habeagaam Mojii Foto: Erakogu

Loomaomanik Maaria kirjutab oma lemmiku kohta mii: «Tema on minu kõige lemmikum ja toredam loom universumis - Helmi. 6-aastane seapreili, kes elab koos viie kassi, kahe koera ja jänesega oma maalima parimat elu.»

Seapreili Helmi. Foto: Erakogu

Lemmikud, kes said uue võimaluse

Meile on saabunud ka mitmeid nende lemmikute lugusid, kes on oma uues peres saanud uue võimaluse täisväärtuslikuks eluks. Tutvustame mõndasid neist lähemalt.

See siin on Ameerika Staffordshire'i terjer Luna, kes on veidi üle nelja kuu vana. «Luna on pärit Ukrainast ning jõudis meieni 15. märtsil läbi katsumuste sõjategevuse tõttu,» kirjutas tema uus perenaine Siret.

Ameerika Staffordshire'i terjer Luna Foto: Erakogu

Loomaomanik Maari saatis meile pildi oma pere uuest lemmikust Härra Nilssonist. «Ta on varjupaiga koerake, kes oli päästetud kutsikavabrikust. Nilsson tuli meie perre detsembris. Lisaks oma pere lastele rõõmustab Härra Nilsson lasteaia lapsi, pakkudes oma hellust ja mängulusti neile, kellel endal lemmikut ei ole. Tubli koerapoiss saab 01.04 juba 6-kuuseks,» kirjutas koeraomanik.

Nilsson Foto: Erakogu

Carolyna saatis meile pildi kaeluspapagoi Mariost, kes hiljuti minu koju saabus. «Ta päästeti eelmisel suvel õuest ja ta oli väga halvas seisus. Ta kakub endalt sulgi ja on väga arglik. Võimalik, et temast loobuti kuna ta on kakkuja ja ei näe enam ilus välja. Andsime talle võimaluse uuesti jalule saada,» kirjutas ta.

Kaeluspapagoi Mario Foto: Erakogu