SUUR GALERII ⟩ Jalgpallur-jänes ja paljud teised: Lemmiku fotokonkurss esitleb Eesti perede uusi lemmikloomi

Saatja kirjutab: "Tema on koduküülik Tutt. Ta on 1-aastane küülikuneiu. Armastab magada elutoas oma padja peal. Sageli uudistab lapse mänguasju ja norib usinasti pai. Tutt oskab käituda viisakalt ja naudib vaba küüliku elu."

Kas sinu perega on hiljuti liitunud uus lemmikloom, kutsikas või kassipoeg? Saada meile tema pilt aadressil lemmik@postimees.ee ning lisa ka lühike tutvustus: mis on tema nimi, kui vana ta on, mis tõugu (kui on tõuloom). Fotod avaldame suures galeriis, koostöös PetCityga jagame saatjate vahel välja ka vingeid auhindu!