PÄEVAKÄPP ⟩ Armastavat kodu otsib imeilusa kasukaga kassineiu Safran

Safran on vahva neiu, kes armastab oma suurte roheliste silmadega jälgida kõike. Sa võid kindel olla, et iga kord, kui pea keerab teda otsima, jälgib ta sind vargsi juba ammu. Kassike soovib oma aega veeta koos inimestega ning mängida kõikide asjadega, mis vähegi käpaga katsudes liiguvad. Üldse oskab ta väga peeneid liigutusi oma käppadega sooritada. Kui mängimisest on jõud raugenud, heidab ta voodisse magama.

Kõige kiiremini leiab peitu pugenud Safrani üles konserviga. Piisab ainult paki raputamisest, kui kassineiu on juba platsis. Paisid ta veel vastu ei võta, kuid ka see samm ei ole enam kaugel. Varbaid ja sõrmi tuleb juba ise uudishimulikult nuusutama.

Safran on kiibitud ja omab passi, steriliseeritud ja vaktsineeritud. Samuti on ta saanud nii sise- kui ka välisparasiiditõrjet. Kassil on ka diagnoositud FIV+, kuid siiani on ta igati terve tirts olnud.