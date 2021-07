TASUB TEADA ⟩ Mida teha, kui koer leiab maast mürgitatud toidupala?

Taolisi lugusid tuleb ikka ja jälle päevavalgele ja seda justkui lainetena. Blanki sõnul ei saa aga kinnitada, nagu oleks tegemist maniakaalse ja järjepideva tegevusega. «Ei ütleks, et sellist organiseeritud tegutsemist on. Selliseid juhtumeid, kus tehakse omakohut ja mürgitatakse näiteks viiner ära, aga ikka tuleb,» hindab Blank praegust olukorda.

Blank julgustab politseile aktiivsemalt teatama, et asjadele ametlik käik anda. «Praegu on politseile jäänud mulje, et see on lihtsalt sotisaalmeedias üles puhutud,» sõnab ta. «Kui leiate sellise peibutise, tehke kindlasti pilt. Kui näete kedagi, kes seda viskab, kindlasti filmige teda ning kutsuge politsei, kes saab võtta asitõendid ja olukorra fikseerida. Praegu politseil puudub ülevaade,» sõnas Blank.