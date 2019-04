Päevakäpp: kelmikas Miina on andekas tagakäppadel seisja

Praeguseks on Miina muutunud palju usaldavamaks ja saanud aru, et inimene on tema sõber. Äkilisi liigutusi küll teha ei maksa, siis ta pisut ehmub, aga uudishimulik Miinakene tuleb uksele vastu, nurrub ja nühib oma peakest vastu inimest: «Palun, süga mind kõrva tagant. Ja lõua alt ka natuke. Ja veel kõrva tagant. Nurr!»

Miina on ka väga mänguhimuline, nagu allolevast videost näha. Video on tehtud ajal, kui Miina oli veel puuris karantiinis. Vaatamata puurirežiimile oli Miina ka siis juba valmis iga kell mängima. Nüüd, olles puurist vaba, on Miinakene veel mängulisem ja seda on tõesti lust vaadata, kuidas ta erinevaid mänguasju taga ajab.